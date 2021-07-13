Emekli öğretmenin 10 parmağında 10 marifet

28 yıl endüstri meslek liselerinde torna ve tesviye öğretmenliğini yaptıktan sonra emekli olan İbrahim Boz, 2007 yılından bu yana Bartın Belediyesine ait sanat atölyesinde ata sanatlarımızın unutulmaması için emek veriyor.

Emekli olana kadar boş vakitlerinde sedef kakma ve ebru sanatı ile uğraştığını belirten öğretmen Boz; "Ata yadigarımız olan Türk el sanatlarına ilgim bulunuyordu. Öğretmenlik yaptığı sıralarda sedef kakma ve ebru sanatları ile uğraşıyordum. 2005 yılında emekli olduktan sonra uğraştığım çeşit sanatlara ağırlık verdim. 2007 yılında ilk Ebru sergimi açtım Sergiyi açtıktan sonra Bana Bartın Belediyesine ait sanat atölyelerinde Ebru sanatı konusunda usta öğreticilik yapmam teklif edildi. Bende bu ata yadigârı sanatın yok olmaması ve gelecek kuşaklara aktırılması için kabul ettim. İlk olarak Ebru kursları açtıktan sonra cam altı, kaligrafi ve son olarak da teşbih sanatı konusunda öğrenci yetiştiriyorum." dedi.

"EBRU İCAZETİ OLAN ÖĞRETİCİLER ÇOK AZ"

Kendisinin Türkiye'de ebru icazeti olan öğreticilerden biri olduğunu ifade eden Boz; "Türkiye'de 3 bin ebru sanatını öğreten öğreticiler var ama bu konuda ebru icazeti diploması olan 300 kadar hoca vardır. Çok şükür bende onlardan biriyim. Bu icazeti almak kolay bir olay değildir, herkes alamaz, ebru sanatını çok iyi bilmesi ve yapmasının yanı sıra ahlakı, öğretme kabiliyetine kadar kriterleri var onları yerine getirmek gerekir." şeklinde konuştu.

"ROMANYA KENDİ MİLLİ SANATI OLARAK KABUL ETMİŞ"

2010 yılında Romanya gittiğini ve burada cam altı sanatını gördüğünü söyleyen Boz; "2010 yılında bir sergi için gittiğim Romanya'da açık hava müzesinde cam altı sanatı eserlerini gördüm. Bu sanatın en iyi ustası ile tanışmak istedim. Beni o usta ile tanıştırdılar ve cam altı sanatının Romanya'da milli sanat olduğunu söyledi. Ama Bartın'da tarihi evlerin hepsinde cam altı sanatı ile yapılmış eserler var, zamanla deforme olmuş, bana getiriyorlardı. Ben aslına uygun bir şekilde restore ediyordum. Romanya'nın cam altı sanatıyla uğraşan en ünlü kişisiyle tanıştığımda 'Biz de bunları yapıyoruz' dediğimde 'Tabi yapacaksınız, dünyanın en güzel cam altı eserleri Topkapı'da' demişti. Biz sahip çıkamadığımızdan birileri bu sanata sahip çıkmış. Türkiye'ye döndüğümde Belediye Başkanı Cemal Bey'e yok olmuş Milli sanatımızı canlandırmak istediğimi söylediğimde hemen kabul etti ve 2010 yılında sanat atölyemizde bu kursu açarak tekrar canlanmasını sağladık." şeklinde konuştu.

Boz; "Kolay yapılan bir sanat değil, camın altına özel boyalarla tersten yapılan bir sanat, yani yapacağımız objeyi tersten düşünüp uygulamanız gerekir, bir çiçeği sola koyacaksanız, yaparken sağ tarafa koymanız gerekir. Cam altı sanatında Osmanlı padişahlarının giydiği motifleri ve şekliyle bir anlamı olan kaftanları işliyorum, hem milli sanatımızı, hem de milli giysilerimizi yaşatıyorum. Türkiye'de belediyelerin açtığı sanat atölyeleri arasında sadece Bartın Belediyesi'nin sanat atölyelerinde teşbih ve cam altı sanatı öğretiliyor. Teşbihlerimizi genellikle akik, kuka ağacı, Türkiye'de çok az bulunan Hindistan cevizi sütünden yapıyoruz. Hindistan cevizi sütünden yapılan teşbihlerimiz kullandıkça sarı renk alır, bu teşbihimizi devlet büyüklerine hediye olarak gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.