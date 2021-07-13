Sanayi'den sonra kültür sanatın da merkezi olacak

Uluslararası standartlarda inşa edilen 500, 1000 ve 2000 kişilik salonları, nikâh salonları, atölyeleri, seminer salonları ve planetaryum (gezegen evi) ile Denizli'de kültür ve sanatın merkezi olmaya aday Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi halka kapılarını açtı. 20 bin metrekarelik kongre merkezi Türkiye'nin en büyük 8. Sanayi şehri olan Denizli'ye kültür, sanat ve bilim faaliyetleri için yeni bir soluk getirdi.

ZOLAN: HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Denizli'mizde büyük toplantılar yapılabilecek nitelikli alanlar yoktu diyerek sözlerine başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan; "Biliyorsunuz Denizli sanayi şehri. Denizli ihracatta Türkiye sıralamasında sekizinci sıralamada. Denizli aynı zamanda yılda 2.5 milyon turistin geldiği bir turizm şehri.

Doğal güzelliklerinden el sanatlarına kadar turistlerin ilgisini çekecek birçok farklı değer var. Böyle muazzam güzelliklere sahip bir şehirde toplantılar ve kültür sanat aktivitelerinin yapılabileceği bir mekân yoktu. Denizli'nin potansiyeline yakışmıyordu. Sanat ve kültürün yanında buranın biliminde merkezi olmasını istedik.

Ve TÜBİTAK'la ortak bir proje ile gezegen evi kurduk. Bu proje çok özel bir proje. Görmek istediğim tablo yukarıda aileler sanatla ilgili etkinliklere katılırken aşağıda çocuklar gezegen evini keşfetsin. Şehrin tam ortasına kurduk ki yürüyerek 400-500 bin kişi gelebilsin. Sanata, bilime herkes kolay ulaşsın. Benim Denizli'ye böyle muhteşem bir sanat ve bilim merkezi kurma hayalim vardı; çok şükür gerçekleştirdim. Bu merkez sadece bugüne değil gelecekte de halkımıza hizmet edecek" dedi.