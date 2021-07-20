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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Fatih Sultan Mehmed’e yazılmış 5 bin mısralık epik şiir keşfedildi

Fatih Sultan Mehmed’e yazılmış 5 bin mısralık epik şiir keşfedildi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Filiz Barın Akman ile akademisyen yazar Beyazıt Akman, Rönesans döneminde Fatih Sultan Mehmed'in onuruna İtalyan bir şair tarafından yazılmış, yaklaşık 5 bin mısralık Latince bir epik şiir keşfetti. Beyazıt Akman, "Araştırmalarımızda birkaç sefer bu esere ve yazara atıfta bulunulduğunu gördük ama eseri hiç görmemiştik" dedi. Eserin 1978'de İtalya'da basılmış bir tıpkıbasımın ellerinde bulunduğunu söyleyen Akman, orijinal Latince el yazmasına da İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Bibliotheque de Geneve kütüphanesinden ulaşmaya çalışacaklarının altını çizdi. Akman "Hiç şüphesiz, bu eserin Bellini'nin Fatih portresinden hiçbir farkı yok" diye konuştu.
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Fatih Sultan Mehmed’e yazılmış 5 bin mısralık epik şiir keşfedildi
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