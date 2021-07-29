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Giriş Tarihi: 29.7.2021 11:48

Hüseyin Aydın 15 Temmuz’u anlatan kitabını D&R’da imzalıyor

Hüseyin Aydın 15 Temmuz’u anlatan kitabını D&R’da imzalıyor

Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, imza günü etkinliğinde Avukat Hüseyin Aydın’ı ağırlıyor. Hüseyin Aydın, 31 Temmuz Cumartesi günü D&R Ankara Tunalı’da gerçekleşecek D&R Live etkinliğinde, hukukçu bir akademisyen titizliğiyle yazdığı kitabı "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi"ni okurları için imzalayacak.

D&R, sevilen yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Avukat Hüseyin Aydın, 31 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'de D&R Ankara Tunalı mağazasının konuğu oluyor. Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" isimli kitabında dava dosyalarında yer alan bilgiler ve belgeler ışığında 15 Temmuz darbe girişimini anlatan Aydın, düzenlenecek D&R Live etkinliğinde kitabını imzalayacak, okurlarıyla sohbet edecek.

Kitap hakkında

Dava süreçlerini de yakından takip eden Aydın, dört yıllık bir çalışmanın eseri olan ve Turkuvaz Kitap etiketiyle yayınlanan kitapta, dava dosyalarında yer alan bilgiler ve belgeler ışığında 15 Temmuz darbe girişimi anlatıyor. Asırlık Gece, hazırlık safhasından bastırıldığı ana kadar darbe girişimi kapsamında gerçekleşen birçok olayı, deliller ve belgeler ışığında bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor ve aydınlatıyor.

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Hüseyin Aydın 15 Temmuz’u anlatan kitabını D&R’da imzalıyor
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