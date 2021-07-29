Hüseyin Aydın 15 Temmuz’u anlatan kitabını D&R’da imzalıyor

D&R, sevilen yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Avukat Hüseyin Aydın, 31 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'de D&R Ankara Tunalı mağazasının konuğu oluyor. Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" isimli kitabında dava dosyalarında yer alan bilgiler ve belgeler ışığında 15 Temmuz darbe girişimini anlatan Aydın, düzenlenecek D&R Live etkinliğinde kitabını imzalayacak, okurlarıyla sohbet edecek.

Kitap hakkında

Dava süreçlerini de yakından takip eden Aydın, dört yıllık bir çalışmanın eseri olan ve Turkuvaz Kitap etiketiyle yayınlanan kitapta, dava dosyalarında yer alan bilgiler ve belgeler ışığında 15 Temmuz darbe girişimi anlatıyor. Asırlık Gece, hazırlık safhasından bastırıldığı ana kadar darbe girişimi kapsamında gerçekleşen birçok olayı, deliller ve belgeler ışığında bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor ve aydınlatıyor.