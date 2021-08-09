Server gençleri, asırlardır insanların gönlünde yer etmiş yüksek şahsiyetleri ziyaret etmek üzere bisiklet yolculuğuna çıkıyor.

Belirlenen güzergâh boyunca, birçok şehre uğrayacak olan gençler, çevre bilincinin de artırılması adına yaklaşık 800 kilometre sürecek olan mesafeyi bisiklet ile katedecekler.

Server Gençlik tarafından düzenlenen "Eyüp'ten Hacı Bektaş-i Veli'ye Huzur Yolculuğu" İstanbul'da Eyüp Sultan'dan 9 Ağustos pazartesi günü 07.30'da başlayacak, Nevşehir'de Hünkar Hacı Bektâş-ı Velinin kabrinde 15 Ağustos Pazar 16.00'da son bulacak.

9 İL, 800 KİLOMETRE

İstanbul, Yalova, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir'den oluşan güzergâhta bisikletle 800 km yol kat edilecek. Yol boyunca mola noktalarında, sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Uğranılan şehirlerde; fidan bağışları, çevre temizliği, huzur evleri ve sevgi evleri ziyaretleri gibi toplumsal görevlere ve çalışmalara imza atılacak.

MANA ERLERİNİN KABİRLERİ ZİYARETK EDİLECEK

Güzergâh boyunca; Eyüp Sultan Hz., Gönül Dostu Âlim Mahmud Es'ad Coşan, Hacı Bayram-ı Veli, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli Hz. gibi topluma önderlik etmiş mana erlerinin kabirleri ziyaret edilerek, gençler tarafından bu gönül insanlarının daha çok tanınması sağlanacak.

Yolculuğun nihai noktası ise Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin kabri olacak.



HACI BEKTAŞ-I VELİ ESERLERİYLE YÂD EDİLECEK

Anadolu'nun İslam ile şereflenmesine vesile olan, yüzyıllardır gönüllere nakşetmiş gönül insanlarından Hacı Bektaş, 13. yüzyılda yaşamış, vefatından sonraki dönemde tarihî ve menkıbevî şahsiyetiyle Anadolu coğrafyasının, Türk-İslam geleneğinin membaı olmuştur.

O'nun "İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevâzı olmak, yetmiş iki millete hor bakmamak gerekir" sözü, bu topraklara ekilen sevgi tohumunun tezahürlerindendir. Bilinen eserleri arasında yer alan "Makalat," gerçek kimliğini, fikirlerini, şahsiyetini yakından ve doğru tanımak bakımından oldukça önemlidir. Makalat eseri, Gönül Dostu, Âlim Mahmud Es'ad Coşan tarafından tercüme edilmiştir.