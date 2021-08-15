Ara Güler’in siyah beyaz İstanbul fotoğrafları Galata Kulesi’nde

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde düzenlenecek sergide, Güler'in açıklamalarıyla teşhire sunulacak 75 siyah beyaz fotoğraf yer alacak.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un sanatseverlerle buluşturacağı serginin açılışı Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, Ara Güler Müzesi Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Özkaya, Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Bahar Erbengi ile Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Yarın ziyarete açılacak Ara Güler Fotoğraf Sergisi için saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Sergi, ekim sonuna kadar Galata Kulesi'nin üçüncü katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.

GALATA KULESİ 2020'DEKİ RESTORASYONLA YENİDEN ZİYARETE AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl restore edilen Galata Kulesi, sonradan eklenen betonarme eklentiler ve kafeterya kaldırılarak, müze işleviyle yeniden ziyarete açıldı.

Galata Kulesi'nde 8 bin 500 yıllık tarihe sahip ve İstanbul'un Roma, Doğu Roma ve Osmanlı Devleti dönemlerini simgeleyen eser örneklerine de yer verildi.

Haliç girişini kapatan zincirin bir parçasının da görülebildiği kule, 2013'te Akdeniz ve Karadeniz'deki Ceneviz Kuleleri ile UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

Giriş kapısının üzerinde 1832 yılında Sultan II. Mahmut tarafından yaptırılan tadilatı konu alan Şair Pertev'e ait 16 mısralık kitabenin bulunduğu Galata Kulesi, Türk sanatının her alanına konu olmuş sinema, fotoğraf, resim ve birçok öykü ile şiirde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kulenin müze düzenlemesinde geçici sergilere özel bir önem verdi. Galata Kulesi bugüne kadar içinde "Az Bilinen Fotoğraflarıyla Milli Mücadele", "Gravürlerle İstanbul" ve "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" sergilerinin de içinde yer aldığı 9 sergiye ev sahipliği yaptı.