Art Arda Nasıl Yazılır? TDK ile Ard Arda Mı, Art Arda Mı?

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle piyasaya sürülen akıllı telefon ve tabletler kitap okuma oranını da oldukça düşürdü. Özellikle genç kitle günün büyük bir bölümünü akıllı telefonlarında vakit harcayarak geçiriyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ya da mesajlaşma esnasında bazı kelimelerin yazımı yanlış yazılıyor. Bu kapsamda art arda nasıl yazılır sorusunun cevabı da en çok sorgulanan kelimeler arasında bulunuyor. Türk Dil Kurumu (TDK) ile art arda nasıl yazılır sorusunun cevabı ve cümle içinde örnekleri bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, TDK'ye göre doğru yazılışı art arda mı, ard arda mı?

ARD ARDA NASIL YAZILIR?

Arka arkaya ve peşi sıra ile aynı anlamı taşımaktadır. Günlük hayatımızda kurduğumuz cümlelerde de sık sık yer verdiğimiz art arda sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içinde kullanılmış doğru, yanlış örneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DOĞRU YAZILIŞI ART ARDA MI, ARD ARDA MI, ART ARTA MI?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre 'art arda' olarak yazılmalıdır. Ard arda ve art arta diye yanlış olarak kullanan kişilere de rastlanmaktadır.

Art arda (doğru kullanım)

Ard arda (hatalı kullanım)

Art arta (hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Art arda alınan galibiyetler sonrası moral bulduk. Doğru

Bugün son dakika haberleri ard arda geldi. Yanlış

Art arta gelen goller taraftarı ayağa kaldırdı. Yanlış