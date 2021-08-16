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Giriş Tarihi: 16.8.2021 12:11 Son Güncelleme: 16.8.2021 12:11

Bir Gün Nasıl Yazılır? Birgün Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? TDK Sözlüğü ile Doğru Yazılışı

Bir Gün Nasıl Yazılır? Birgün Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? TDK Sözlüğü ile Doğru Yazılışı

Türk Dik Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden en çok sorgulama yapılan kelimelerden bir tanesidir. Doğru yazımı konusunda sıkça hata yapılan ‘bir gün’ sözcüğü bu noktada oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Bir gün nasıl yazılır sorusuna cevap arayanlar kelimenin doğru yazımını ve cümle içinde kullanılmış örneklerine aşağıdan ulaşabilirler. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre bir gün birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK yazımı bir gün doğru yazılışı için detayları inceleyin.

Yazım hataları ile günlük hayatımızda sıkça karşılaşırız. Yapılan hataların çoğalması bilgi kirliliğini arttırırken, bu hataların önüne geçmek için ise kitap okunması tavsiye edilir. Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinden bir gün nasıl yazılır sorusunun cevabı da sıkça sorgulanan konulardan birisi olarak dikkat çeker. Bir gün birleşik mi, ayrı mı yazılır diye düşünerek kararsız kalanlar sözcüğün doğru yazımı ve cümle içinde örneklerine aşağıdan ulaşabilirler. TDK yazımı bir gün doğru yazılışı nasıldır? Bir gün nasıl yazılır?

Bir Gün Nasıl Yazılır?

Dilimizden düşürmediğimiz kelimelerden bir tanesi olan bu sözcük, hatalı olarak yazılabiliyor. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de ön sıralarda yer alıyor. Bir gün sözcüğünün doğru yazılışına aşağıdan göz atabilirsiniz.

TDK Yazımı Bir Gün Mü, Birgün Mü?

Türk Dil Kurumu'na göre 'bir gün' ayrı olarak yazılmalıdır. Gününüzde bu sözcüğe birleşik olarak sıkça rastlarız.

Bir Gün Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Senin bir gün daha yan yana oturamam. Doğru

Birgün olsun seni mutsuz etmedim. Yanlış

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Bir Gün Nasıl Yazılır? Birgün Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? TDK Sözlüğü ile Doğru Yazılışı
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