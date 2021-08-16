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Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:14 Son Güncelleme: 16.8.2021 14:14

Espri Nasıl Yazılır? TDK ile Espri Mi Espiri Mi?

Espri Nasıl Yazılır? TDK ile Espri Mi Espiri Mi?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden en çok yapılan sorgulamalardan birisidir. TDK’nin yanı sıra ‘espri nasıl yazılır’ sorusunun cevabına bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Ayrıca espri kelimesinin cümle içinde kullanımını da burada görebilirsiniz. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre espri nasıl yazılır? İşte detaylar

Yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Günümüzde genellikle espiri olarak yazılır. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı değildir. Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazımını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte espri nasıl yazılır sorusunun cevabı ve kelimenin cümle içerisinde kullanımı!

ESPRİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre espri olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelime 'espiri' olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Bu espri karşısında tüm sınıf kahkahalara boğuldu.

Bayat esprilerinden artık bıkmıştık.

Evde yaptığım espri annemi gülme krizine soktu.

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Espri Nasıl Yazılır? TDK ile Espri Mi Espiri Mi?
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