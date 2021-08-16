Espri Nasıl Yazılır? TDK ile Espri Mi Espiri Mi?

Yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Günümüzde genellikle espiri olarak yazılır. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı değildir. Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazımını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte espri nasıl yazılır sorusunun cevabı ve kelimenin cümle içerisinde kullanımı!

ESPRİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre espri olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelime 'espiri' olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Bu espri karşısında tüm sınıf kahkahalara boğuldu.

Bayat esprilerinden artık bıkmıştık.

Evde yaptığım espri annemi gülme krizine soktu.