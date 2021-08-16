Fi, Çi, Pi dosyası bilirkişiye gitti

Kohen'in İstanbul Fikri Sınai Haklar Mahkemesi'nde açılan dava dilekçesinde, yayınevinin kitapları için Kohen'le yaptığı yüzde 15'lik telif anlaşmasına uymadığı ileri sürmüştü. Kohen'e eksik ödeme yapıldığı ileri sürülen dilekçede, Fi isimli kitabın bazı nüshalarının arka kapağında bulunan bandrol kayıtlarının incelendiğinde başka yazarlara ait kitapların bandrollerinin kullanılmış olduğunun tespit edildiği de anlatılmıştı.

YANLIŞ BANDROL

Dilekçede, Fi isimli bazı kitaplardaki barkodların Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait "bandrol sorgulama sistemi" adlı uygulamaya yazıldığında Kahraman Tazeoğlu ve Mehmet Ali Güller'in kitaplarına ait bandrol kayıtlarının çıktığı iddia edilmişti. 2015 Haziran ile Mayıs 2017 arasında yazarın tüm eserleri için telif hakkının yüzde 15 oranından ödendiğinin tespiti, yazarın kitaplarının 2014'ten beri kaç adet basıldığı ve satıldığının belirlenmesi talep edilmişti.

REKLAM AMAÇLI

Haklarının belirlenmesi isterken aynı zamanda bin 919 lira tazminat talebinde bulunmuştu. Bu iddialara karşılık yayın şirketi, davanın reklam amaçlı açıldığını, Kohen'e 4 milyon 307 bin lira ödendiğini, dava konusu edilen miktarın ise yapılan ödemeler karşısında çok küçük bir rakam olduğunu, kalan miktarın da vadesi gelince ödeneceği açıklamasında bulunmuştu.

DOSYA BİLİRKİŞİDE

Geçtiğimiz günlerde Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, dosyanın alanında uzman bir bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.