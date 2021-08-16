Herhangi Bir Nasıl Yazılır? TDK ile Herhangi Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'herhangi bir nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

HERHANGİ BİR NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'herhangi bir' olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Herhangi bir hafta toplanarak özlem gidermek istiyoruz.

Herhangi bir takım gol atarsa maç uzatmaya gitmeyecek.