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Giriş Tarihi: 16.8.2021 13:01 Son Güncelleme: 16.8.2021 13:02

Herhangi Bir Nasıl Yazılır? TDK ile Herhangi Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?

Herhangi Bir Nasıl Yazılır? TDK ile Herhangi Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de yazım yanlışlarıdır. Bu hataları en aza indirmek için uzmanlar sık sık kitap okunması gerektiğini açıklamaktadır. Özellikle bitişik kelimeler ayrı ya da ayrı kelimelerin bitişik yazıldığını görmekteyiz. ‘herhangi bir sözcüğü de onlardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde herhangi bir kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Peki, TDK’ye göre herhangi bir nasıl yazılır?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'herhangi bir nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

HERHANGİ BİR NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'herhangi bir' olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Herhangi bir hafta toplanarak özlem gidermek istiyoruz.

Herhangi bir takım gol atarsa maç uzatmaya gitmeyecek.

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Herhangi Bir Nasıl Yazılır? TDK ile Herhangi Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?
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