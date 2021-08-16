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Giriş Tarihi: 16.8.2021 12:18 Son Güncelleme: 16.8.2021 12:19

Herkes Nasıl Yazılır? TDK ile Herkes mi Herkez Mi?

Herkes Nasıl Yazılır? TDK ile Herkes mi Herkez Mi?

Herkes, kelime olarak ‘’bir yerde bulunanların hepsi’’ anlamına gelir. Bu kelimenin yazımı konusunda günümüzde birçok kişi hataya düşmektedir. Herkes nasıl yazılır sorusunun cevabı da sıkça araştırılır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden tüm kelimelerin doğru yazımını öğrenebileceğiniz gibi bu başlık altından da ‘herkes’ ve daha birçok kelimenin doğru yazılışını görebileceksiniz. Herkes nasıl yazılır, herkez mi, herkes mi soruların cevabı için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz. İşte TDK’ye göre herkes kelimesinin doğru yazımı!

Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden birisidir. Kelime olarak 'bir yerde bulunanların hepsi' anlamına gelir. Yazım yanlışları konusunda en çok hataya düştüğümüz kelimelerin belki de ilk sırasında yer almaktadır. Mesajlaşırken veya sosyal medyada paylaşım yaparken cümle içerisinde bu kelimeyi kullanmadan önce birçok kişi herkes nasıl yazılır sorusuna cevap aramaktadır. Herkez mi, herkes mi? TDK ile herkes sözcüğünün doğru yazımı ve cümle içerisinde doğru, yanlış örnekleri sabah.com.tr'de.

HERKES NASIL YAZILIR?

Günümüzde yazım kurallarına ve kelimelerin doğru yazımına dikkat etmek oldukça önem taşır. Yanlış yazılan kelimeler bilgi kirliliğine neden olabilir. Herkes kelimesi de en sık yanlış yazılmış halde gördüğümüz sözcüklerden bir tanesidir.

DOĞRU YAZIMI HERKES Mİ, HERKEZ Mİ?

Bu kelime 'herkes' olarak yazılmaktadır. Günümüzde herkez yazarak yazım yanlışı yapan birçok kişi bulunmaktadır.

HERKES NE DEMEK?

  1. Kim var kim yoksa bütün insanlar.
  2. "O gün herkes oradaydı

Herkes (doğru kullanım)

Herkez (yanlış kullanım)

HERKES DOĞRU YAZIMI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Benim için herkes bir yana sen bir yana… Doğru

Akşam oynanacak maçı biizm sınıftaki herkez izlemeye gelecek. Yanlış

Bu dünyada herkesin farklı farklı dertleri var. Doğru

Herkezin içinde neden kötü konuşarak beni mahcup durumda bırakıyorsun? Yanlış

Bu hafta sonu doğum günüme herkesi davet ettim. Doğru

Herkez ile birlikte pikniğe gidecek olmamız heyecan verici. Yanlış

Her Zaman Nasıl Yazılır? TDK ile Her Zaman Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? İyi ki doğdun nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK Şu an nasıl yazılır? Şu an birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK

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