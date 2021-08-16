Herşey Nasıl Yazılır? TDK ile Herşey Mi Her Şey Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden her gün birçok kelimenin doğru yazılışı konusunda araştırmalar yapılıyor. Her şey nasıl yazılır sorusunun cevabı da bunlardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalanlar her şey kelimesinin doğru yazımı ve cümle içinde kullanılmış örneklerine bu başlık altından ulaşabilirler. TDK'de yer alan bilgilere göre her şey bitişik mi, ayrı mı yazılır? İşte Herşey TDK doğru yazımı!

HERŞEY NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden hizmete sunduğu çevrimiçi sözlüğe göre her şey kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içinde yer alan örneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. En sık hata yapılan bu sözcüğün yazımı konusunda kararsız kaldıysanız ayrıntıları hemen inceleyebilirsiniz.

HERŞEY TDK DOĞRU YAZIMI BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre her şey kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. TDK sözlük ile sorgulama yapan kişiler bu kelimeyi birleşik olarak yazdığında ''aranan kelime bulunamadı'' uyarısı alacaktır.

Doğru Yazımı Hatalı Yazımı Her şey Herşey

HER ŞEY CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Her şey seninle birlikte çok daha güzel hale geldi. Doğru

Herşeyin üst üste gelmesi beni çok bunalttı. Yanlış

Bu gece her şeyi unutup eğlenmemize bakalım. Doğru

Neden her şey bu kadar aniden gelişti? Yanlış

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