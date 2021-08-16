İyiki Nasıl Yazılır? TDK ile İyiki Mi İyi Ki Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı?

Özellikle son yıllarda yazım hatalarında hızlı bir artış gözlemleniştir. Türkçe'de yazım hatası en fazla yapılan kelimelerden bir tanesi de iyi ki sözcüğüdür. Günlük rutin mesajlaşmalarda sıkça kullanılan bu sözcük Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde de sıkça sorgulanır. TDK ile iyi ki doğru yazılışı için araştırma yapan kişiler aşağıdan iyi ki nasıl yazılır sorusuna cevap bulabilirler. Peki, Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre iyi ki birleşik olarak mı, ayrı olarak mı yazılır?

İyi Ki Nasıl Yazılır?

Türkçe'de en sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Mesajlaşırken ya da sosyal medyada paylaşım yapılırken birçok kişi tarafından hatalı yazılır. Bu noktada akla gelen iyi ki nasıl yazılır sorusunun yanıtı ise şöyle;

TDK Yazımı İyi Ki Mi, İyiki Mi?

Türk Dil Kurumu'na göre iyi ki ayrı olarak yazılmalıdır. Birçok kişi tarafından yazım hatası yapılan sözcüğün cümle içinde doğru kullanımı aşağıda yer alıyor.

İyi Ki Ne Demek?

Sevinilecek bir durum ki, güzel bir rastlantı olarak.

İyi Ki Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

İyi ki seninle birlikte bu grupta yer almışım. Doğru

Hep iyiki dedin ancak sonu hüsran oldu. Yanlış

İyi ki doğdun canım kardeşim. Doğru

Seninle iyiki diyeceğimiz ne çok anımız var. Yanlış