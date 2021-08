Kaynakça Nasıl Yazılır? Kaynakça Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler

Akademik camiaya yönelik bir tez, kitap ya da makale hazırlanırken çeşitli diğer eserlerden içerik alınabilir, esinlenilebilir veyahut belli kısımlar kullanılabilir. Böyle bir durum olduğunda ise hazırladığınız eserin son kısmında kaynakça belirtmeniz gerekmektedir. İçeriğinde kaynakça barındırmayan kitap, tez ya da makalelerin herhangi bir karşılığı yoktur. Bu doğrultuda, kaynakça kullanımı son derece önemlidir ve üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Peki, kaynakça nasıl yazılır? Sizler için hazırladığımız haberimizde kaynakça yazımı hakkında bilgilere değindik.

KAYNAKÇA NASIL YAZILIR?

Kaynakça yazımı için öncelikli gereken durum, okunulan ve alıntılama yapılan kitapların listesinin tutulmasıdır. Hangi kitaptan neyi aldığınızı not etmeniz, kaynakça yazımı sırasında işleriniz kolaylaştıracaktır. Not tutmadığınız taktirde kaynakçayı yazarken kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül "," işareti konulur.

Kaynakça yazımında çeşitli metotlar bulunsa da, haberimizde 'Oxford Yazar-Yıl-Kaynakça' yöntemine değineceğiz.

Akademik dergilerde yayımlanan makalelerde kaynakça nasıl yazılır?

Eğer eseriniz akademik bir dergide yayımlanan tek yazarlı bir makale şeklinde ise, kaynakçanız şu sırada olmalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı (Yayın Yılı), Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt No (Sayı No), sayfa aralığı.

ÖRNEK

Özdoğan, Bülent (1999), The Mathematical Foundations of Economic Theory, The Quarterly Journal of Economics, 63 (1), 111 – 27.

Eğer eseriniz akademik bir dergide yayımlanan çok yazarlı bir makale ise, kaynakçanız şu sırada olmalıdır:

Birinci Yazarın Soyadı, Adı; diğer Yazarların Adı Soyadı (Yayın Yılı), Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt No (Sayı No), sayfa aralığı.

ÖRNEK

Kınıklı, H. ve Özyurt, A. (2015), Theorizing as the Thickness of Thin Abstraction, Academy of Management Review, 24 (4), 742-58

Kitaplarda kaynakça nasıl yazılır?

Yazdığınız kitaplarda ise kaynakçanız şu sıralamada olmalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı (Yayın Yılı), Kitabın Başlığı (Yayınlandığı Yer: Yayın Evinin İsmi).Eğer kitabın yazarı belli değilse yazar adının yerine Anonim yazmalısınız. Çok yazarlı kaynak kitapların (sözlük, kurum raporu vb.) kaynakçanızda nasıl yer alacağı daha sonra açıklanacaktır.

