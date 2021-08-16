Kibrit Nasıl Yazılır? TDK ile Kibrit Doğru Yazımı

Vatandaşlar kibrit kelimesinin nasıl yazıldığını merak araştırıyor. Aslında, günlük hayatta kullanılan ve söylemesi kolay olan birçok kelimenin yazılışında insanlar hataya düşebiliyor. Yazarken bir hata yapmamak için de o kelimenin nasıl yazıldığına bakıyor. En çok araştırılan eklimeler arasında kibrit yer alıyor. Bu kelime okunurken 'kibrit' şeklinde okunuyor ancak yazarken birçoğu tereddüde düşüyor. Bu kelimenin yazılışlarını incelediğimizde en çok kirbit, kiprit, kibirit şeklinde yapılan yazımlar çıkıyor. Peki, kibrit kelimesi doğru yazılışı nasıldır?

KİBRİT/KİRBİT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi web sitesinde KİPRİT/KİRBİT yazılışı en çok aratılan sözcüklerin en başında yer alıyor. Hayatımızda sıkça yazımı karıştırılan kelimelerden birisi olan kibrit sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içerisinde yer verilmiş doğru örnekleri haberimizden öğrenebileceksiniz.

KİRBİT Mİ, KİPRİT Mİ, KİBRİT Mİ?

TDK'ya göre 'kibrit kelimesi ortasında tek 'i' ile ve 'b' harfi ile yani kibrit olarak yazılır. Günümüzde birçok insan bir harf fazla kullanarak yazım hatası yapabilmektedir.

Kibrit (doğru yazımı)

Kirbit (hatalı yazımı)

KİBRİT DOĞRU YAZIMI İLE İLGİLİ DOĞRU VE YANLIŞ CÜMLE ÖRNEKLERİ

Son kibritini de suya düşürdü. Doğru

Ocağı yakmak için çekmeceden kirbiti aldı. Yanlış

Otel odasında kibrit dışında her şey var! Doğru

TDK NEDİR? TÜRK DİL KURUMU TARİHÇESİ

Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif'at, Ruşen Eşref, Celâl Sâhir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih Rif'at'tır. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir. Kurulan cemiyet bu amacını Türk dilini tetkik ve elde edilen neticeleri neşir ve tamim ederek gerçekleştirecektir. Bu amaca ulaşmak için de şu yol takip edilecektir: 1. Toplanıp ilmî müzakerelerde bulunmak; 2. Türk dilini kendi meşelerine, tekâmülüne ve ihtiyaçlarına göre tespit ve tedvin etmek; 3. Türk dilini tetkike yarayacak vesaik ve malzemeyi elde etmek, eski kitaplardan ve memleketin her mıntıkasındaki halk dilinden derlemeler yapmak ve yaptırmak; 4. Cemiyet mesaisinin semerelerini her türlü yollarda neşre çalışmak.