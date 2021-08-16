Makine Nasıl Yazılır? TDK ile Makine Mi Makina Mı?

Yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Günümüzde genellikle makina olarak hatalı yazılır. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı değildir. Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazımını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte makine nasıl yazılır sorusunun cevabı ve kelimenin cümle içerisinde kullanımı!

MAKİNE NASIL YAZILIR? MAKİNA MI, MAKİNE Mİ?

Türk Dil Kurumu'na göre 'makine' olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelime 'makina' olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Bu hafta annem ile birlikte çamaşır makinesi almaya gideceğiz.

Bulaşık makinesi bozulduğu için bardakları ellerimle yıkamak zorundayım.