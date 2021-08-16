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Giriş Tarihi: 16.8.2021 12:15 Son Güncelleme: 16.8.2021 12:16

Makine Nasıl Yazılır? TDK ile Makine Mi Makina Mı?

Makine Nasıl Yazılır? TDK ile Makine Mi Makina Mı?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden en çok yapılan sorgulamalardan birisidir. TDK’nin yanı sıra ‘makine nasıl yazılır’ sorusunun cevabına bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Ayrıca makine kelimesinin cümle içinde kullanımını da burada görebilirsiniz. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre makine nasıl yazılır? İşte detaylar

Yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Günümüzde genellikle makina olarak hatalı yazılır. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı değildir. Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazımını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte makine nasıl yazılır sorusunun cevabı ve kelimenin cümle içerisinde kullanımı!

MAKİNE NASIL YAZILIR? MAKİNA MI, MAKİNE Mİ?

Türk Dil Kurumu'na göre 'makine' olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelime 'makina' olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Bu hafta annem ile birlikte çamaşır makinesi almaya gideceğiz.

Bulaşık makinesi bozulduğu için bardakları ellerimle yıkamak zorundayım.

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Makine Nasıl Yazılır? TDK ile Makine Mi Makina Mı?
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