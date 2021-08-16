Pekçok Nasıl Yazılır? TDK ile Pekçok Mu Pek Çok Mu, Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?

Günümüzün temel problemleri arasında yer alan yazım hataları bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Hatalı olarak yazılan kelimeler arasında pek çok sözcüğü de yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte pek çok nasıl yazılır sorusunun cevabı sıkça sorgulanır. Pek çok TDK doğru yazılışını merak edenler ve hata yapmak istemeyenler doğru yerdeler. Peki, Pek çok TDK doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Pek Çok Nasıl Yazılır?

Türkçe'de yazımı konusunda en fazla hata yapılan kelimelerden birisidir. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de yer almaktadır. Pek çok doğru yazılışı konusunda kararsız kalanlar ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirler.

Pek Çok TDK Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre pek çok ayrı olarak yazılmalıdır. Bu kelimeyi birleşik olarak kullanan ve hata yapan birçok kişi bulunmaktadır.

Doğru Yazımı Hatalı Yazımı Pek Çok Pekçok



Pek Çok Cümle İçinde Örnekler

Pek çok kez hata yapsa da aklı başına geldi. Doğru

Bugün pekçok yoruldum. Akşam ki maça gitmeyeceğim. Yanlış

Pek çok insan hakkında yanlış düşünse bile ben iyi birisi olduğunu biliyorum. Doğru