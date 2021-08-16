Sağol Nasıl Yazılır? TDK ile Sağol Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır?

Uzmanlar yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için bol bol kitap okunması gerektiğini söylemektedir. Okuduğumuz kitaplar kelime haznemizi çoğaltırken, sözcüklerin doğru yazılışını da zihnimizin bir köşesine yerleştirir. Sağ ol kelimesi günümüzde en sık yanlış yazılan sözcüklerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlış köşesinde de en ön sıralarda yer alır. Sağ ol doğru yazılışı konusunda kararsız kalanlar doğru yerdeler. Sağ ol nasıl yazılır, birleşik mi, ayrı mı gibi sorularınızın yanıtına buradan ulaşabilirsiniz. İşte TDK ile sağ ol sözcüğünün doğru yazımı!

SAĞ OL NASIL YAZILIR?

Günümüzün en temel problemlerinden birisi olan yazım hatalarını en aza indirebilmek için kitap okunması çok önemli bir unsurdur. Kitap okudukça kelimelerin doğru yazımı da zihnimizde yer alır. Böylelikle kelimeleri doğru yazarak bilgi kirliliğine de neden olmuş olmayız.

Sağ ol nasıl yazılır sorusu da en çok araştırılan konulardan birisidir.

SAĞ OL BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nda göre ''sağ ol'' ayrı olarak yazılır. Ancak günümüzde birçok kişi bu kelimenin doğru yazımını birleşik olarak bilir.

SAĞ OL NE DEMEK?

İyilik, yardım veya hoşa giden bir davranış karşısında 'çok yaşa, teşekkür ederim' anlamlarında söylenen bir söz.

Sağ ol (doğru kullanım)

Sağol (yanlış kullanım)

SAĞ OL DOĞRU YAZIMI CÜMLE ÖRNEKLERİ

Bana karşı verdiğin destek ve yaptığın tüm yardımlar için sağ ol. Doğru

Onca çabama rağmen 'sağol' bile demeden çekti, gitti. Yanlış