Şoför Nasıl Yazılır? TDK ile Şöför Mü Şoför Mü?

Türkçe'de sıkça hatalı yazılan birçok kelime bulunmaktadır. Günlük konuşmalarımızda sıkça rastladığımız hatalı kelimelerden birisi de şofördür. Kafaları karıştıran şoför sözcüğünün hatalı kullanılması bilgi kirliliği oluşturmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre şoför sözcüğünün doğru yazımına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, şoför nasıl yazılır? Şoför TDK doğru yazımı nasıldır?

Şoför Nasıl Yazılır?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte akıllı telefon ve tabletlere ilgi bir hayli artmıştır. Bunun sonucunda sosyal medyaya ayırılan vakit artarken, sesli konuşmadan daha çok mesajlaşma başlamıştır. Günlük yazışmalarda hatalı yazılan kelimeler ise bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Şoför sözcüğü onlardan birisi olarak dikkat çekmektedir.

Şoför TDK Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'nun çevrimiçi sözlüğünde yer alan bilgiye göre şoför olarak yazılmalıdır. Şöför olarak da hatalı yazılmaktadır.

Doğru Kullanım Hatalı Kullanım Şoför Şöför



Şoför Cümle İçinde Örnekler

Bu akşam şoförüm ile birlikte seni almaya geleceğim. Doğru

İşten ayrılan şöförün yerine farklı birisini arıyoruz. Yanlış