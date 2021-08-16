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Giriş Tarihi: 16.8.2021 12:14 Son Güncelleme: 16.8.2021 12:14

Şuan Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK ile Şuan Mı Şu An Mı?

Şuan Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK ile Şuan Mı Şu An Mı?

Bilgi kirliliğine yol açmamak için yazdığımız kelimelerin doğru olmasına dikkat etmemiz gerekir. Aksi takdirde yazım yanlışlarımız kulaktan kulağa yayılarak yazım hatalarının çoğalmasına sebebiyet verebilir. Şu an sözcüğünün doğru yazımı da birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Birleşik mi, ayrı mı diyerek kararsız kalan kişiler yazım hatası yapmamak için şu an nasıl yazılır sorusunun cevabını merak ediyor. Türk Dil Kurumu’ndan (TDK) bilgilere göre şu an birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte TDK ile şuan kelimesinin doğru yazımı!

Günlük yaşantımızda dilimizden düşürmediğimiz kelimeleri aynı zamanda mesajlaşırken de çok sık kullanırız. Mesajlaşırken veya sosyal medyada bir metin paylaşırken de yazdığımız kelimelerin doğru olmasına özen göstermemiz gerekir. Eğer kelimeleri doğru yazmakta zorlanıyorsak mutlaka araştırıp doğrusunu öğrenmeliyiz. Şu an sözcüğü de yine en çok hataya düşülen kelimelerdendir. Bu nedenle de şu an nasıl yazılır sorusunun cevabı sık sık araştırılmaktadır. Peki, TDK'ye göre şu an doğru yazılışı nasıldır?

ŞU AN NASIL YAZILIR?

Şu an nasıl yazılır sorusunun cevabını TDK'den öğrenebileceğiniz gibi bu başlık altından da öğrenebilirsiniz. Ayrıca şu an kelimesinin cümle içerisinde kullanılmış birçok örneğini de yine burada bulabilirsiniz.

ŞU AN BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZIŞIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''şu an'' ayrı olarak yazılır. Günümüzde bu kelimeyi birçok kişi birleşik yazmaktadır.

Şu an (doğru yazımı)

Şuan (hatalı yazımı)

ŞU AN DOĞRU YAZIMI CÜMEL İÇİNDE ÖRNEKLERİ

Şu an seninle karşı karşıya bu konuyu tartışabiliyorsak sana gösterdiğim sabırdandır. Doğru

Benim sabrım şuan taşmak üzere! Yanlış

Şu an taksiye binerek size geleceğini söyledi. Doğru

Annem ve babam şuan markete alışveriş yapmak için yola koyuldu. Yanlış

Seni hep şu an olduğun gibi görmek istiyorum. Doğru

Şuan söylediklerini yarın ki toplantıda da duymak istiyorum. Yanlış

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Şuan Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK ile Şuan Mı Şu An Mı?
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