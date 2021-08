Şuan Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK ile Şuan Mı Şu An Mı?

Günlük yaşantımızda dilimizden düşürmediğimiz kelimeleri aynı zamanda mesajlaşırken de çok sık kullanırız. Mesajlaşırken veya sosyal medyada bir metin paylaşırken de yazdığımız kelimelerin doğru olmasına özen göstermemiz gerekir. Eğer kelimeleri doğru yazmakta zorlanıyorsak mutlaka araştırıp doğrusunu öğrenmeliyiz. Şu an sözcüğü de yine en çok hataya düşülen kelimelerdendir. Bu nedenle de şu an nasıl yazılır sorusunun cevabı sık sık araştırılmaktadır. Peki, TDK'ye göre şu an doğru yazılışı nasıldır?

ŞU AN NASIL YAZILIR?

Şu an nasıl yazılır sorusunun cevabını TDK'den öğrenebileceğiniz gibi bu başlık altından da öğrenebilirsiniz. Ayrıca şu an kelimesinin cümle içerisinde kullanılmış birçok örneğini de yine burada bulabilirsiniz.

ŞU AN BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZIŞIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''şu an'' ayrı olarak yazılır. Günümüzde bu kelimeyi birçok kişi birleşik yazmaktadır.

Şu an (doğru yazımı)

Şuan (hatalı yazımı)

ŞU AN DOĞRU YAZIMI CÜMEL İÇİNDE ÖRNEKLERİ

Şu an seninle karşı karşıya bu konuyu tartışabiliyorsak sana gösterdiğim sabırdandır. Doğru

Benim sabrım şuan taşmak üzere! Yanlış

Şu an taksiye binerek size geleceğini söyledi. Doğru

Annem ve babam şuan markete alışveriş yapmak için yola koyuldu. Yanlış

Seni hep şu an olduğun gibi görmek istiyorum. Doğru

Şuan söylediklerini yarın ki toplantıda da duymak istiyorum. Yanlış