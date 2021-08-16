Tarih Nasıl Yazılır? Doğum Tarihi Yazılışı ve Bugünün Tarihi Nasıl Yazılır?

Tarihlerin yazılışı konusunda dikkat edilmesi gereken yazım kuralları vardır. Bu noktada tarih sıralaması yapılırken yapılan yanlışlara günümüzde sıklıkla rastlanmaktadır. Bu nedenle de tarih nasıl yazılır sorusunun cevabı sıkça araştırılır. Bilinen bir tarihi anlatan ay ve gün adları, doğum tarihi yazılışı ve bugünün tarihi yazımı yaparken dikkat edilmesi gereken tüm bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte tarihlerin yazımı konusundaki en önemli detaylar.

Tarih Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarınızda ve iş hayatındaki iletişimde tarih yazımını sıklıkla kullanabilirsiniz. Peki, tarihleri yazarken doğru yazdığınızdan emin misiniz? Günümüzde özellikle tarihleri yazarken sıralama konusunda hatalar yapılmaktadır. Bu hususta gün ve ayın sıralamasının karıştırıldığı dikkat çeker. Tarihleri yazarken dikkat edilmesi gereken yazım kuralları şöyle;

Bilinen tarihi bir olayı anlatırken ay ve gün büyük harfle yazılmalıdır.

Örnek; 29 Ekim kutlamaları, 23 Nisan hazırlıkları

Doğum Tarihi Nasıl Yazılır?

Yazdığımız bir metin içinde tarih yazımı yaparken, zaman birimi en kısa olandan en uzun olana doğru sıralamamız gerekir. Yani bu sıralamanın gün, ay ve yıl şeklinde yazılması doğru olanıdır. Ay bilgisini yazarken sayı değil de harf ile de yazılabilir.

Örnek;

14.01.1994

14 Ocak 1994

NOT: Ay ve gün adları yanında sayı olmadan kullanırken küçük harfle başlanmalıdır.

Tarihlerin Yazılışı Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Yazım Kuralları

Tarih yazarken gün, ay ve yılın arasına nokta veya eğik çizgi yazılmalıdır.

Örnek; 14.01.1994 ya da 14/01/1994

Gün Bildiren Tarihler Nasıl Yazılır?

Gün bildiren tarihler şu şekilde yazılmalıdır;

19 Mayıs 1919 – 19.05.1919 – 19 /05/1919

Sayılardan sonra gelen harfleri ise kesme işaretleri ile ayırmanız gerekir.

Örnek: 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı.

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