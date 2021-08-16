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Giriş Tarihi: 16.8.2021 12:53 Son Güncelleme: 16.8.2021 12:54

Türkçe’nin Nasıl Yazılır? TDK ile Türkçenin Mi, Türkçe’nin Mi, Kesme İşareti Var Mı?

Türkçe’nin Nasıl Yazılır? TDK ile Türkçenin Mi, Türkçe’nin Mi, Kesme İşareti Var Mı?

Günümüzde birçok kelimenin yazımı sık sık hatalı yazılmaktadır. Kesme işaretli ile ayrılan özel isimlerin yazımları da bunlara örnektir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan çevrimiçi sözlük üzerinden ‘’Türkçenin nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı sorgulanmaktadır. Kesme işareti ile ayırılıp, ayırılmayacağı konusunda kararsız kalanlar ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilecekler. Peki, TDK yazımı Türkçenin mi, Türkçe’nin mi olarak yazılmalıdır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan çevrimiçi sözlük üzerinden yazımı en çok merak edilen konulardan birisidir. Kesme işareti ile ayırılıp, ayırılmayacağı konusunda kararsız kalanlar ve cümle içinde yer vermeden önce ayrıntılı bilgi araştıranlar Türkçenin nasıl yazılır sorusuna buradan cevap bulabilecekler. TDK yazımı Türkçe'nin mi, Türkçenin mi? İşte doğru yazılışı ve cümle içinde kullanımı!

TÜRKÇENİN NASIL YAZILIR?

Özel isimlerin yazımında birçok hata ile sıklıkla karşılaşırız. Kesme işaretiyle ayırılan özel isimler bazı durumlarda ise ayırılmazlar.

TDK YAZIMI TÜRKÇENİN Mİ, TÜRKÇE'NİN Mİ?

TDK'ye göre ''Türkçenin'' olarak kesme işareti olmadan yazılmalıdır.

Türkçenin (doğru kullanım)

Türkçe'nin (hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Öğretmenim Türkçenin kullanımı ile ilgili ödev hazırlamamı istedi. Doğru

Türkçe'nin kullanımı hakkında bilgisi yoktu. Yanlış

Her Şey Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Herşey Birleşik Mi, Her Şey Ayrı Mı Yazılır? TDK Sözlük Doğru Yazılışı

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Türkçe’nin Nasıl Yazılır? TDK ile Türkçenin Mi, Türkçe’nin Mi, Kesme İşareti Var Mı?
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