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Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:13 Son Güncelleme: 16.8.2021 14:14

Ünvan Nasıl Yazılır? TDK ile Unvan Mı Ünvan Mı Yazılır?

Ünvan Nasıl Yazılır? TDK ile Unvan Mı Ünvan Mı Yazılır?

Türkçe'de kelimelerin doğru telaffuzu ile beraber yazımı da oldukça önemli bir durumdur. Kimse, bir kelimeyi eksik veya hatalı kullanmak istemez. Bu doğrultuda, 'Unvan' sözcüğü de en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), resmi internet sitesi üzerinden ünvan kelimesinin doğru yazımı hakkında bilgi vermiştir. Peki, TDK'ye göre unvan nasıl yazılır? Unvan mı yoksa ünvan olarak mı yazılır? İşte, doğru yazılışı...

Türkçe'de doğru telaffuz kadar sözcüklerin doğru yazılışı da önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bir kelimenin yazılışı hakkında kararsız kalındığı ise akıllara ilk olarak Türk Dil Kurumu gelir. Nasıl yazıldığı araştırılan sözcüklerden bir tanesi de 'ünvan'dır. Tam bu noktada, 'Ünvan nasıl yazılır, unvan mı ünvan mi?' sorusunun cevabını araştıranlar haberimizden bu kelimenin doğru yazımı hakkında bilgi edinebilir.

UNVAN NE DEMEK?

  • Bir kimsenin işi, mesleği ya da toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san.
  • Bir işyeri ya da aile için verilmiş ad.

ÜNVAN NASIL YAZILIR? TDK'YE GÖRE UNVAN MI YOKSA ÜNVAN OLARAK MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazılışı unvan şeklindedir. Unvan sözcüğü cümle içerisinde örneklerini de hemen aşağıdan bulabilirsiniz.

UNVAN KELİMESİ CÜMLE İÇİ DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

  • Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür.
  • Aralarında bir unvana sahip olan tek kişiydim.

CÜMLEDE YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ

  • Arkadaşların arasında bir ünvanın var mı?
  • Ailesinin sahip olduğu ünvan ile gurur duyuyordu.
Maalesef nasıl yazılır? TDK'ye göre malesef mi yoksa maalesef olarak mı yazılır? İşte doğru yazımı ve anlamı

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