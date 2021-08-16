Yalnız Nasıl Yazılır? TDK ile Yalnız Mı, Yanlız Mı?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım hatalarının ana nedeni kitap okuma alışkanlığının yeterli seviyede olmamasıdır. Kitap okuyarak tüm kelimelerin doğru yazımını zihinlerine kazıyanlar bu noktada sıkıntı yaşamamaktadır. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan çevrim içi sözlük ile yalnız nasıl yazılır sorusu da merak edilmektedir. Yalnız TDK doğru yazımı ve cümle içinde örneklere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, TDK ile doğru yazılışı yalnız mı, yanlız mı?

Yalnız Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu çevrimiçi sözlük ile yalnız sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içerisinde kullanılmış örneklerine bu başlık altından erişebilirsiniz.

Yalnız TDK Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte ''yanlız'' olarak sorgulama yapıldığında ''bu söz güncel Türkçe sözlükte bulunamadı'' uyarısı veriliyor. Doğru yazılışı yalnız olarak yazılır.

Doğru Kullanım Hatalı Kullanım Yalnız Yanlız

Yalnız Yazımı Cümle İçinde Örnekler

Bu akşam kendimi çok yalnız hissediyorum. Doğru

Bu çetin yolda yanlız başıma kaldım. Yanlış