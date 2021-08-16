Yanısıra Nasıl Yazılır? TDK ile Yanısıra Mı Yanı Sıra Mı, Birleşik Mi Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumu'nın yazım hatalarını en aza indirebilmek için hizmete sunduğu çevrimiçi sözlük üzerinden her gün birçok kelimenin doğru yazımı sorgulanmaktadır. Yanı sıra sözcüğünün doğru yazımı konusunda kararsız kalanlar da yanı sıra nasıl yazılır sorusuna cevap arar. Yanı sıra TDK doğru yazımı ve cümle içinde kullanmılmış örneklere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, yanı sıra TDK doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Yanı Sıra Nasıl Yazılır?

Dilimizden düşürmediğimiz kadar mesajlaşırken de sıkça kullandığımız sözcüklerden birisidir. Yanı sıra sözcüğünün birleşik mi, ayrı mı yazıldığı konusunda kararsız kalarak sorgulatan birçok kişi vardır. Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre yanı sıra kelimesinin doğru yazımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yanı Sıra TDK Doğru Yazımı

Yanı sıra kelimesinin yazımında hata yapan birçok kişi bulunmaktadır. TDK'ye göre yanı sıra ayrı olarak yazılmalıdır.

Doğru Kullanım Hatalı Kullanım Yanı sıra Yanısıra



Yanı Sıra Cümle Örnekleri

Bu akşam kuzenimin yanı sıra amcamlar da bize gelecekmiş. Doğru

Yanı sıra çocuğunu da getirdi. Doğru

Fenerbahçe'nin yanısıra Galatasaray'da bu hafta berabere kaldı. Yanlış