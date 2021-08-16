Yarın ki Nasıl Yazılır? TDK ile Yarınki Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden bu sorgulamayı yapabileceğiniz gibi doğru yazılışı ile alakalı tüm detayları ve cümle içerisinde örnek kullanımını bu başlık altından bulabilirsiniz. yarınki nasıl yazılır sorusunun yanıtını sizlerle...
YARINKİ NASIL YAZILIR?
Yarınki birleşik olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelimeyi birleşik yazarak hataya düşenler vardır. Köpek balığı ile alakalı örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.
ÖRNEKLER
Yarınki mücadele öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamlamıştı. Doğru
Yarınki sınav tüm kaderimi değiştirebilir. Doğru
Bugün ve yarın ki toplantıda şirketimizi temsil edeceğiz. Yanlış