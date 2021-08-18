Türkiye’de ilk: Antik kentte film festivali başlıyor

Kütahya Valiliği himayelerinde, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından düzenlenecek film festivali 20 Ağustos'ta başlıyor. Aizanoi Zeus Tapınağı alanında gerçekleşecek gala gecesinde, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası sahne alacak. Saat 20'de başlayacak konsere tüm halk davetlidir. Konserin ardından jüri tarafından belirlenecek filmler ödüllerini alacak. Jüride Doç. Dr. Abdülhamit Avşar, Vali Yrd. Aydın Börü, Zuhal Erol, Çağdaş Helvacı, Erol Koçan, Kayhan Başoğlu, Nuh Mehmet Deniz, Dr. Servet Avşar ve Sevinç Yeşiltaş gibi isimler bulunuyor.

KÜTAHYA'NIN İLK FİLM FESTİVALİ

Kütahya'nın ilk film festivali olan "Aizanoi Kısa Film Festivali"ne toplam 3 bin 112 film başvurusu yapıldı. Başvurular ABD'den Rusya'ya, Kanada'dan Çin'e, İsveç'ten Güney Afrika'ya kadar birçok farklı ülkeden geldi. Kütahya Aizanoi'nin ismi dünyanın farklı bölgelerine duyuruldu.

22 Ağustos'a kadar sürecek festivalin programı şu şekilde:

20 Ağustos (Aizanoi):

-20.00: Musa Göçmen Senfoni Orkestrası

-21.30: Film Ödülleri

21 Ağustos:

-14.00: Sinema Atölye Çalışması (Dumlupınar Üniversitesi)

-15.00: Film Gösterimi (Dumlupınar Üniversitesi)

-15.45: Film Gösterimi (Dumlupınar Üniversitesi)

-20.30: Valilik Önü Film Gösterimi- Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Valilik)

22 Ağustos:

-14.00: Sinema Atölye Çalışması (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

-15.00: Film Gösterimi (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

-15.45: Film Gösterimi (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

-20.30: Valilik Önü Film Gösterimi- "Seçilen Filmler" (Valilik)