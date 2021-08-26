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Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:07

İstanbul’da Venedik rüzgarı esecek

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
İstanbul’da Venedik rüzgarı esecek

İtalya’da bu yıl 78’incisi düzenlenecek olan dünyanın en eski film festivali “Venedik Film Festivali” için geri sayım başladı. Festival bünyesinde “Sanal Gerçeklik(VR)” projelerinin yarıştığı bölümü ''Venice VR Expanded-2021 Uydu Programı'' ise Türkiye’de Venedik rüzgarı estirecek.

Festivalle eş zamanlı olarak İstanbul'da 1-19 Eylül'de düzenlenecek programla ziyaretçiler 360 derecelik görsel-işitsel bir deneyim yaşayacak. Program, sanal gerçekliği sanatsal ve yaratıcı bir mecra olarak yeni nesillere tanıtmak amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen Euromersive Turkey'in çatısı altında Virgile Film ve Raptor Dance Studios koordinatörlüğünde gerçekleşecek. Salon İKSV ve Kolektif House da programın ev sahipliğini üstleniyor.

İşte programdan birkaç detay:

REEDUCATED

- Bu yıl Cannes Film Festivali'nde sanal gerçeklik projelerinin yarıştığı Cannes XR'da "En İyi VR Öykü Ödülü"nü elde eden Tayvanlı yönetmen Lun Hui'nin "Samsara" projesi, dünyayı başka bir perspektiften deneyimleme imkanı tanıyacak. Bebek ve astronot gibi farklı bedenlere dönüşüyormuş hissi verecek.

HUANG - SAMSARA

- Lavrynthos projesi, bir sanal gerçeklik masalı. Klasik Minotor mitini yeniden anlatan projenin yönetmenliğini geçen yılın popüler VR projesi "Gravity VR"ın yönetmenleri Amir Admani ve Fabito Rychter üstleniyor.

EXPLORING HOME - Official still

- Reeducated projesi, sanal gerçeklik belgeseli olarak Tacheng'deki bir tesiste birlikte hapsedilen 3 adamın rehberliğinde izleyicileri Sincan'ın "yeniden eğitim" kamplarından birine götürüyor.

THE LAST WORKER

Program kapsamında etkinliklerde eşzamanlı olarak artırılmış gerçeklik üzerine düşünmek, tartışmak ve yaratmak için bir dizi atölye çalışmaları ve sunumlar ücretsiz olarak gerçekleşecek. Etkinlikler sırasında kullanılan tüm ekipmanlar, her kullanım arasında UV ve dezenfektanlarla hijyenik hale getirilecek.

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İstanbul’da Venedik rüzgarı esecek
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