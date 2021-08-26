İstanbul’da Venedik rüzgarı esecek

Festivalle eş zamanlı olarak İstanbul'da 1-19 Eylül'de düzenlenecek programla ziyaretçiler 360 derecelik görsel-işitsel bir deneyim yaşayacak. Program, sanal gerçekliği sanatsal ve yaratıcı bir mecra olarak yeni nesillere tanıtmak amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen Euromersive Turkey'in çatısı altında Virgile Film ve Raptor Dance Studios koordinatörlüğünde gerçekleşecek. Salon İKSV ve Kolektif House da programın ev sahipliğini üstleniyor.

İşte programdan birkaç detay: