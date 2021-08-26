İstanbul’da Venedik rüzgarı esecek

Festivalle eş zamanlı olarak İstanbul'da 1-19 Eylül'de düzenlenecek programla ziyaretçiler 360 derecelik görsel-işitsel bir deneyim yaşayacak. Program, sanal gerçekliği sanatsal ve yaratıcı bir mecra olarak yeni nesillere tanıtmak amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen Euromersive Turkey'in çatısı altında Virgile Film ve Raptor Dance Studios koordinatörlüğünde gerçekleşecek. Salon İKSV ve Kolektif House da programın ev sahipliğini üstleniyor.
İşte programdan birkaç detay:
REEDUCATED
- Bu yıl Cannes Film Festivali'nde sanal gerçeklik projelerinin yarıştığı Cannes XR'da "En İyi VR Öykü Ödülü"nü elde eden Tayvanlı yönetmen Lun Hui'nin "Samsara" projesi, dünyayı başka bir perspektiften deneyimleme imkanı tanıyacak. Bebek ve astronot gibi farklı bedenlere dönüşüyormuş hissi verecek.
HUANG - SAMSARA
- Lavrynthos projesi, bir sanal gerçeklik masalı. Klasik Minotor mitini yeniden anlatan projenin yönetmenliğini geçen yılın popüler VR projesi "Gravity VR"ın yönetmenleri Amir Admani ve Fabito Rychter üstleniyor.
EXPLORING HOME - Official still
- Reeducated projesi, sanal gerçeklik belgeseli olarak Tacheng'deki bir tesiste birlikte hapsedilen 3 adamın rehberliğinde izleyicileri Sincan'ın "yeniden eğitim" kamplarından birine götürüyor.
THE LAST WORKER
Program kapsamında etkinliklerde eşzamanlı olarak artırılmış gerçeklik üzerine düşünmek, tartışmak ve yaratmak için bir dizi atölye çalışmaları ve sunumlar ücretsiz olarak gerçekleşecek. Etkinlikler sırasında kullanılan tüm ekipmanlar, her kullanım arasında UV ve dezenfektanlarla hijyenik hale getirilecek.