CSO yeni sezona 10 Eylül’de başlıyor

Temmuz - Ağustos dönemi içinde "Yaz Konserleri" başlığı altında birçok etkinlik ve kayıt projesi gerçekleştiren CSO, yeni sezon içinde de birbirinden renkli repertuvar içeriğini, dünyaca ünlü şef ve solistler eşliğinde Ankaralı dinleyicilerine sunuyor.

2021 - 2022 KONSER SEZONU AÇILIŞ KONSERİ

Konser Programında Rus besteci Rimski Korsakof'un Bin bir gece masalları'ndan esinlenerek yazmış olduğu orkestra süiti Şehrazat ile birlikte Yury Revich solistliğinde Max Bruch'un Keman Konçertosu yer alıyor. "2016 ECHO Classic" ödülü sahibi kemancı Yury Revich, aynı zamanda Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Genç Sanatçısı ödülü, 2015 "Beethoven Center Vienna" tarafından "Yılın Genç Müzisyeni" ödülünü kazandı. Performanslarının yanı sıra, zengin kayıt projeleri ile de ismini duyuran ve çalışmalarını Viyana'da yürüten Yury Revich, Berlin Filarmoni, Berlin Konzerthaus, Viyana Musikverein, Zürih Tonhalle, Viyana Konzerthaus ve Leipzig Gewandhaus gibi dünyanın en prestijli konser salonlarında yer aldı.

LATİN AMERİKA ÖZEL KONSERİ

Bu sene 200. bağımsızlık yılını kutlayan Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Meksika, Panama ve Peru büyükelçilikleri iş birliği ile Latin Amerika senfonik müziğinin en seçkin ve renkli örnekleri CSO sahnesinde. 17 Eylül Cuma günü CSO Ana Salon'da Meksika asıllı orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetiminde gerçekleşecek konser programında bağımsızlık kutlaması yapan her bir ülkenin en bilinen orkestra eserleri ile beraber Latin Amerika bestecilerinin en sevilen eserleri yer alıyor.