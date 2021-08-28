Türk Tarih Müzesi ve Parkı 29 Ağustos’ta açılıyor

Müzede, Etimesgut Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi'nde Türk ve yabancı sanatçılar tarafından yapılan 206 heykel sergileniyor. Türk tarihinin farklı dönemlerini anlatan 7 kompozisyon, 4 panaromik resim, 3 Frig kabartması, Göktürk ve Uygur anıtlarının replikaları ile 40 bin kitaplık kütüphane, 650 kişilik konferans salonu, bin 500 kişilik amfi tiyatro yer alıyor. Bir eğitim yuvası olarak da planlanan müzede, Ankara Mimarisi Maketi, Türk Havacılık Panosu, Türk Denizcilik Panosu, Türk Mimarlık Panosu, Türk Arkeoloji Panosu, Türkologlar Panosu, Türk Bilim Tarihi Panosu ve interaktif öğrenme donanımı hizmet veriyor.
MÜZENİN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK
Dünyada başka bir örneği olmayan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda İskit/Saka döneminden başlayarak, Göktürk kağan ve hatunlarını, 17 Türk devleti kurucularını, Selçuklu sultanlarını, Osmanlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri kurucularını, Türk Cumhuriyetleri'ni temsil eden fikir adamlarını ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair, yazar ve sanatçılarını temsil eden heykellerin yanı sıra Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 Çerisi, Göktürk Okçuları, Kurtuluş Savaşı Koşan Atlıları, İstanbul'un Fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları yer alıyor. 5 farklı Mustafa Kemal Atatürk heykeli de müzede sergileniyor. 6 bin metrekarelik kapalı müze alanında Yaşar Zeynalov'un Ergenekon, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul'un Fethi ve Kurtuluş Savaşı temalı dev panoramik resimleri buluyor.
DEMİREL'DEN AÇILIŞA DAVET
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın 5 yılık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek "Yılların emeği nihayete eriyor, Etimesgut'un gözdesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'mızı hizmete açıyoruz.