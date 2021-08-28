Türk Tarih Müzesi ve Parkı 29 Ağustos’ta açılıyor

MÜZENİN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK



Dünyada başka bir örneği olmayan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda İskit/Saka döneminden başlayarak, Göktürk kağan ve hatunlarını, 17 Türk devleti kurucularını, Selçuklu sultanlarını, Osmanlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri kurucularını, Türk Cumhuriyetleri'ni temsil eden fikir adamlarını ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair, yazar ve sanatçılarını temsil eden heykellerin yanı sıra Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 Çerisi, Göktürk Okçuları, Kurtuluş Savaşı Koşan Atlıları, İstanbul'un Fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları yer alıyor. 5 farklı Mustafa Kemal Atatürk heykeli de müzede sergileniyor. 6 bin metrekarelik kapalı müze alanında Yaşar Zeynalov'un Ergenekon, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul'un Fethi ve Kurtuluş Savaşı temalı dev panoramik resimleri buluyor.