Sanat Müziği’nin altın sesi vefat etti

Türk Sanat Müziği
'nin duayen isimlerinden 86 yaşındaki İnci Çayırlı
, hayatını kaybetti. Besteci ve koro şefi Cengizhan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli sanatçı, hoca İnci Çayırlı'yı kaybettik. Yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.
DEVLET SANATÇISIYDI
Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi, anı yazarı İnci Çayırlı, 1935'te İstanbul
doğdu. Çamlıca Kız Lisesi mezunu olan sanatçı, müziğe dayısı besteci Fahri Kopuz'un teşvikiyle başladı. Çayırlı, 1953'te girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı'nın Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı oldu. 1954'te İstanbul Radyosu'na girdi. 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen Çayırlı, "Çileli Bülbül", "Son Nefes", "Kadın Asla Unutmaz", "Ayrılık" gibi sinema filmlerinin müziklerini yaptı.