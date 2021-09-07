Pen Digital ile sanal dünyada bir adım öne geçin

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte insanların arasındaki mesafeler tamamen ortadan kalkmış oldu. İnsanlar artık aradıkları herhangi bir bilgiye saniyeler içinde ulaşır hale geldi. Bunun sonucunda insanlar daha ulaşılabilir olmak için varlıklarını birer birer dijital dünyaya taşımaya başladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren Pen Digital de sanal dünyada rakiplerine karşı avantaj sağlamak ve bir adım öne geçmek isteyen firmalara destek sağlıyor. Pen Digital, web site tasarım, sosyal medya yönetimi, ön yüz geliştirme, marka yönetimi, kurumsal kimlik oluşturma konularında hizmet veriyor.

Pen Digital şirketinin ortağı Berkay Işık, "1 yıldır Bornova'da faaliyetteyiz. Web sitesi tasarımı yapıyoruz. Sosyal medya yönetimi yapıyoruz. 2 d animasyon çalışması yapıyoruz. Firmalar için internet ortamında varlık göstermek artık bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldi. Bu zorunluluk ise beraberinde bir prestij yarışı doğurdu. PenDigital ekibi olarak bu prestij yarışında firmaların rakiplerine karşı başarılar kazanması için koçluk yapıyoruz. Alanında uzman pazarlama, tasarım ve yazılım ekipleri birbiriyle tam uyum içinde çalışıyor" dedi.