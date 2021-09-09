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Giriş Tarihi: 9.9.2021 13:39

Tarihi gemilerin maketi bu sergide

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tarihi gemilerin maketi bu sergide

Sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de önemli etkilere sahip Çanakkale Savaşı’nda yer alan 25 gemiyi bir araya getiren ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterine aldığı koleksiyon, 15 Eylül’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de sergilenecek. Kalıcı olarak KKTC'ye getirilen ve dünyada bir örneği bulunmayan koleksiyon, ülkenin 6 ilçesinde açılacak sergilerle denizcilik tarihi ve sanat meraklılarıyla buluşacak.

Sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de önemli etkilere sahip Çanakkale Savaşı'nda yer alan 25 gemiyi bir araya getiren ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin envanterine aldığı koleksiyon, 15 Eylül'de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de sergilenecek. Kalıcı olarak KKTC'ye getirilen ve dünyada bir örneği bulunmayan koleksiyon, ülkenin 6 ilçesinde açılacak sergilerle denizcilik tarihi ve sanat meraklılarıyla buluşacak.

15 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi alanında açılacak sergide, "Çanakkale geçilmez" sözüyle hafızalara kazınan bu destansı savaşta yer alan 25 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri ziyaretçileriyle buluşacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona ve Samsun'a çıkarak ulusal kurtuluş savaşını başlattığı Bandırma Vapuru'nun da yer aldğı koleksiyonda, Muavenett-i Milliye, Gülcemal, Alemdar, Halep, Sultanhisar ve Ertuğrul gibi Çanakkale savaşında çok önemli roller üstlenen Türk gemileri yer alıyor.

Ayrıca Çanakkale'yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemileri Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Queen Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de koleksiyonun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Gerçekçi maketlerin boyutları 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor.

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Tarihi gemilerin maketi bu sergide
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