Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Sağıroğlu’na bir ödül daha
Giriş Tarihi: 10.9.2021 12:15

Sağıroğlu’na bir ödül daha

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Sağıroğlu’na bir ödül daha

Uluslararası bir çok fotoğraf yarışmasında ödül kazanan fotoğraf sanatçısı Astsubay Uğur Sağıroğlu, Erzurum’da lahana yetiştiren işçilerin fotoğrafı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada 4 bin eser arasında ödüle layık görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın bu yıl 12'incisi gerçekleştirildi. Tarımın, toprağın, ormanın ve suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini alması hedeflenen yarışmaya yaklaşık 4 bin eser gönderildi. 'Genel', 'Çiftçi', 'Öğrenci', 'Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları', " ve bu yıl konusu 'Çiftçi Varsa Hayat Var' ile birlikte 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. 6 kategoride toplam 606 katılımcı 4 bin eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 19 eserin ödül alması uygun görülürken, 83 eser de sergileme ve albüm çalışması için belirlendi.

Erzurum'dan yarışmaya katılan ve bir çok uluslararası fotoğraf yarışmalarında ödüle kazanan Astsubay Uğur Sağıroğlu ise 2018 yılında Erzurum'un Dadaşköy Mahallesinde 'Lahanacılar' adı altında çektiği fotoğraf ile yarışmaya katıldı. Özel Öğrenci Kategorisinde ödüle layık görülen Sağıroğlu, "Lahana işçilerinin emeğini fotoğraflamak istemiştim. Çok güzel pozitif bir fotoğraf oldu. Soğuk günlerin vazgeçilmez lezzetlerinin ne emeklerle soframıza geldiğini aktarmak istedim. Bu fotoğrafım ödüle layık görüldü. Bu ödülümü tüm tarım işçisi kardeşlerime adıyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağıroğlu’na bir ödül daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA