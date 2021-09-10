Yeni Öğretim Yılı sergisi açıldı

Yeni eğitim yılını büyük bir heyecanla karşıladıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, "Sanat yeni düşünceler doğurur yeni ufuklar açar ve insanda farklı bir bakış açısı oluşturur. Yakın Doğu Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine sağladığı olanakların yanında, kurduğu müzeler ve yarattığı kültür sanat ortamı ile akademik hayatı bambaşka bir seviyeye taşıdı" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, "Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde seri üretim çalışmaları tüm hızıyla devam eden yerli ve milli otomobilimiz GÜNSEL, bütün tasarım ve AR-GE çalışmaları üniversitemiz bünyesinde tamamlanan KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analizi kiti, uluslararası proje ortağı olduğumuz ve yakın zamanda halkımızın kullanımına sunduğumuz COVID-19 önleyici nazal spreyimiz, Viral Aşılar Araştırma ve Üretim Merkezimizde başta COVID-19 olmak üzere pek çok viral hastalık için yürüttüğümüz aşı geliştirme projeleri üniversitemizi, ülkemizi ve toplumumuzu geleceğe taşıyacak önemli bir vizyonun sonucudur" diye konuştu.