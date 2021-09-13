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Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:44 Son Güncelleme: 13.9.2021 12:09

Dijital dünyada geçmiş peşimizde! Dijital dünyada unutulabilir miyiz?

Dijital dünyada geçmiş peşimizde! Dijital dünyada unutulabilir miyiz?

Dijital dünyada unutulma hakkının nasıl uygulanabileceği sorusuna yanıt arayan üç kadın akademisyenin yürüttüğü TÜBİTAK araştırmasının sonuçları 'Unutmak ya da Unutmamak: Unutulma Hakkının Gazetecilik Perspektifinden Uygulanabilirliği' ismiyle  ' kitaplaştırdı. 'Unutmak ya da Unutmamak: Unutulma Hakkının Gazetecilik Perspektifinden Uygulanabilirliği' isimli kitap; Doç. Dr. Elif Korap, Doç. Dr. Şadiye Deniz ve Dr. Şükran Pakkan'ın iki yıl süren TUBİTAK araştırmasının sonuçlarını içeriyor.

Dijital dünyada unutulma hakkının nasıl uygulanabileceği sorusuna yanıt arayan; Doç. Dr. Elif Korap, Doç. Dr. Şadiye Deniz ve Dr. Şükran Pakkan'ın iki yıl süren TUBİTAK araştırmasının sonuçları kitaplaştırıldı.


"Unutmak ya da Unutmamak: Unutulma Hakkının Gazetecilik Perspektifinden Uygulanabilirliği" ismiyle kitaplaştırılan TÜBİTAK araştırmasında;
Şahıslara dijital mecralarda kendilerine ilişkin yayınlanmış bilgileri sildirebilme hakkı veren 'unutulma hakkı' ile gazetecilik ilkeleri arasındaki dengenin nasıl kurulabileceğine yönelik durumlar ele alınıyor.

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Dijital dünyada geçmiş peşimizde! Dijital dünyada unutulabilir miyiz?
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