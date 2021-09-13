Dijital dünyada geçmiş peşimizde! Dijital dünyada unutulabilir miyiz?

Dijital dünyada unutulma hakkının nasıl uygulanabileceği sorusuna yanıt arayan; Doç. Dr. Elif Korap, Doç. Dr. Şadiye Deniz ve Dr. Şükran Pakkan'ın iki yıl süren TUBİTAK araştırmasının sonuçları kitaplaştırıldı.



"Unutmak ya da Unutmamak: Unutulma Hakkının Gazetecilik Perspektifinden Uygulanabilirliği" ismiyle kitaplaştırılan TÜBİTAK araştırmasında;

Şahıslara dijital mecralarda kendilerine ilişkin yayınlanmış bilgileri sildirebilme hakkı veren 'unutulma hakkı' ile gazetecilik ilkeleri arasındaki dengenin nasıl kurulabileceğine yönelik durumlar ele alınıyor.