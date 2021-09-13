Müzelere ücretsiz giriş yarın açılıyor

KKTC vatandaşlarının ücretsiz giriş yapabileceği tüm Yakın Doğu Üniversitesi müzeleri, 14 Eylül Salı günü ziyarete açılacak. Pazartesi hariç haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek tüm müzeler, KKTC vatandaşlarına ücretsiz olacak. Müzeler saat 10.00 ile 17.00 arası gezilebilecek. Yurtdışından gelerek KKTC'de herhangi bir eğitim kurumunda eğitim gören tüm öğrenciler de müzelere yüzde 50 indirimli giriş yapabilecek. KKTC'de turist olarak bulunan 18 yaş altındakiler de müzeleri yine yüzde 50 indirimden faydalanacak.

Lefkoşa'nın tarihi bölgesi Surlariçi'nde ziyaretçilerini bekleyen Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs kültür ve tarihini bugüne taşıyan önemli koleksiyonlara ev sahipliği yaparken diğer yandan birbirinden değerli çağdaş sanat eserlerini de sanatseverlerle buluşturuyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi'nde; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykellerinin de yer aldığı 70'in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri yer alıyor. Müzede aynı zamanda, berat, ferman, Lefkoşa'ya ait kadı sicilleri, 17'inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri sergileniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan, ülkenin tek klasik otomobil müzesi olan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu zengin koleksiyonunu ile modern dünyanın gelişimini ve otomobillerin tarihi gelişimini gözler önüne seriyor. 150'ün üzerinde otomobilin sergilendiği Kıbrıs Araba Müzesi'nin sahip olduğu en eski araç olan 1899 model Crest Mobile, aynı zamanda ve dünyada tek olma özelliğine de sahip. 20 yılı aşkın bir süre devam eden bilimsel araştırmalar sonucunda oluşturulan Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ise tarihi 250 milyon yıl öncesine kadar giden Kıbrıs'ın jeolojik materyallerinin yanı sıra 20 binden fazla bitki ve canlı örneği ile ziyaretçilerini bekliyor.