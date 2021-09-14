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Giriş Tarihi: 14.9.2021 15:02

Dünyaca ünlü belgeselin ilk gösterimi Adana’da

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Dünyaca ünlü belgeselin ilk gösterimi Adana’da

Dünyanın en ünlü film festivallerinden 3 kez ödül alan “Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi” adlı belgeselin Türkiye’deki ilk gösterimi 16 Eylül’de Adana’da yapılacak. Sanatseverler, belgeseli yönetmen Orhan Tekeoğlu’yla birlikte izleyecek.

İtalya'da Nuovi Mondi, Amerika'da Rocky Mountains ve Bosna Hersek'te Trebinje Film Festivallerinden ödül alan "Fatma Kayacı'nın Bilinmeyen Hikayesi" adlı belgesel Türkiye'de ilk gösterimini Adana'da yapacak. Ödüllü belgesel, 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19:00'da Adana Büyükşehir Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

YILIN KADININI ANLATIYOR

Kültür Bakanlığı destekli belgeselin yönetmen koltuğunda Orhan Tekeoğlu'nun oturuyor. Tekeoğlu, belgeselinde; Trabzon'un Tonya ilçesinde yılın kadını seçilen Fatma Kayacı'nın 50 yıl boyunca Karakısrak Yaylası'ndaki doğayla iç içe yaşantısını anlatıyor.

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Dünyaca ünlü belgeselin ilk gösterimi Adana’da
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