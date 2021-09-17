Aşık Kemali Bülbül vefat yıldönümünde anılacak

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü- Samsun Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen anma töreni 9. Vefat yıldönümü olan 23 Eylül Perşembe günü Saat: 14.00'te Kıranköy kabristanlığında mezarı başında gerçekleştirilecek.

Aynı gün Samsun Gazi İl halk Kütüphanesi Konferans Salonunda Aşık Kemali Bülbülünü hayatı, kişiliği, mücadelesi, edebiyat dünyamıza kazandırdıkları konulu bir panel yapılacak.

OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Köktürk ve Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven panelde konuşmacı olarak yer alacak.