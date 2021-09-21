Yağıbasan Medresesi Türk İslam müzesine dönüşüyor

Anadolu'daki en eski Türk-İslam medresesi olarak bilinen, Danişmentliler döneminde Nizameddin Yağıbasan tarafından inşa ettirilen, halk arasında Çukur Medrese olarak da bilinen 12. yüzyıl tarihli Tokat Yağıbasan Medresesi, Türk-İslam Bilim Tarihi Müzesi'ne dönüşüyor.

Danişmentliler döneminde Nizameddin Yağıbasan tarafından yaptırılan Yağıbasan Medresesi, tonozlu odaları, ibadet alanı ve dershane işlevindeki eyvanlarıyla, kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden biri olma¬sı açısından da önem arzediyor. Halk arasında Çukur Medrese olarak da bilinen, Anadolu'daki en eski Türk-İslam medresesi konumundaki 12. yüzyıl tarihli Tokat Yağıbasan Medresesi'nin Türk-İslam Bilim Tarihi Müzesi olmak için kollar sıvandı.

BAŞKA EROĞLU KASIM'I İŞARET ETTİ

Tokat Belediyesi tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteği ile yaşayan bir Eğitim ve Bilim Tarihi Müzesine dönüştürülecek olan medresede çalışmalar sürerken Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Yağıbasan Medresesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Eyüp Eroğlu, çalışmalarla ilgili "Türk İslam Bilim Tarihi Müzemiz hızla tamamlanıyor. Kasım'ı bekleyin" dedi.