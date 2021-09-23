’Akif’ filminin galası Şırnak’ta yapıldı

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan ''Akif'' filminin galası Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Galaya, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'un yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eşi Hamdiye Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu film sonunda yaptığı konuşmada; "Nasıl büyük bir millet olduğumuzu, nasıl zorluklardan geçtiğimizi hangi tehditler ve tehlikelere karşı olduğumuzu, nasıl bir güzel coğrafyada yaşadığınızı, bir maaş ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Tarihin bütün tanıklığı ile ancak bu kadar güzel anlatılabilir. İnanmayan hiçbir ruh, böyle bir anlatıyı ortaya koyamaz. Yaşamayan hiç bir ruh böyle bir anlatıyı ortaya koyamaz. Kavga etmeyen, mücadele etmeyen, hiç bir ruh böyle bir anlatıyor ortaya koyamaz. Şunu ifade etmek isterim. Güzel bir hediye takdimi oldu milletimize, elinize sağlık. Yönetmenimizin, yapımcılarımıza ve oyuncularımıza bu işe destek veren herkese minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. O kadar çok ihtiyacımız vardı ki Akif'i anlamaya ve tanımaya. O kadar ihtiyacımız vardı ki İstiklal Marşı'nın tekrar anlaşılmasına, hissedilmesine ve öğretilmesine. O İstiklal Marşı'nın o İstiklal şiirinin yazılmasını temin eden o ortamın hissedilmesine ve anlaşılmasına o kadar ihtiyacımız vardı. Ne kadar ihtiyacımız vardı ki bize bu cennet vatanı bıraktın bağımsızlığımızı özgürlüğümüzü kardeşliğimizi ay yıldızlı bayrağımızı bu ve bu milletin namusunu ne zorluklarla bıraktıklarını ifade eden o tek cümleye ihtiyacımız vardı. Allah bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal mücadelesini bütün kahramanlarına, bu toprakların bütün sevgisini içimize işlemiş. Her okuduğumuzda tüylerimiz diken diken oluyor. Her okunduğunda bizi kendimize getiren, yaşadığını ve bir milleti yaşattığını bütün sanatıyla Mehmet Akif'e minnet doluyuz Şükran doluyuz. Bize nefes aldırmadan seyrettiren bir yapıt ortaya koyuldu. Çok teşekkür ediyorum. Oyunculara yapımcı ve yönetmeni teşekkür ediyorum. Bize güzel bir eser güzel bir hediye verdiniz" dedi.

ERSOY'UN TORUNUNU AĞLATTI

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon; "2 gündür beni ağlattı. Çünkü orda dedem var. Anneannem var. Annem var 2 dayım var. Teyzelerim var. Onlar benim ailem. Büyük bir çaba ile gösterilen İstiklal Marşı'mızın yazılışı, istiklal harbimizin kazanılışı ve dedemin büyük inanışının bize yansıması var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O büyük insanı, o güzel insanı, o inanmış, o samimi insanı hep birlikte andık bu gece. Hepsinin ruhu şad olsun. Filme Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl; "Zor bir dönemde çektik bu filmi. Pandemi sürecinde, pandeminin yeni başladığı dönemde çok zorlu bir süreçti. Mehmet Akif'i oynamaktan çok gurur duydum. Şeref duydum. Gençlerimizin çocuklarımızın bu filme gitmesini Mehmet Akif'i tekrar anımsamasını hatırlamasını temenni ediyoruz" dedi. Yönetmen Sadullah Şentürk ise; "Böyle önemli bir şahsiyetin hikâyesini anlatmak uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Güzel bir film ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Özellikle okul çağındaki çocukların izlemesini çok istiyorum. Çünkü oradan bugüne alacak çok mesaj var. 1920'li yıllar. O günleri defalarca yeni nesillere aktarmak gerekiyor" dedi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLEYE ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gala sonrası HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler ile bir araya geldi. 28 Ağustos'ta oğlu PKK terör örgütünden kaçan Emine Üstek, Süleyman Soylu'ya Kürtçe teşekkür ederek dua etti.