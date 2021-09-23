“Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin ilk kitabı çıktı

"Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri" serisinin ilk kitabı Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları'ndan Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt'un imzasıyla yayımlandı. Kuzey Kıbrıs'ın efsane müzik öğretmeni Yıldan Birand'ın hayatını okuyucusuyla buluşturan kitap, renkli tasarımı ve eğlenceli dili ile 7'den 70'e herkese hitap ediyor.

Uzmanlık alanı, yaratıcı müfredat geliştirme olan Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, Yıldan Birand'ın hikayesini başta çocuklar olmak üzere, okuyan herkesin eğlenerek ilham alacağı bir dil ve tasarımla geleceğe taşıyor. "Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri" kitap serisinde hayatlarını geleceğe aktardığı simleri, adeta bir masal kahramanına dönüştüren Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, Kuzey Kıbrıs için önemli değerler yaratmış isimleri unutulmaktan kurtarmakla kalmıyor; ilham verici hikayelerini gün yüzüne çıkararak çocuklara örnek alabilecekleri kendi toplumlarından, kendi kültürlerinden, aynı topraklarda büyüdükleri belki de aynı sokaklarda yürüdükleri rol modeller sunuyor.

Serinin ilk kitabının kahramanı Yıldan Birand da bu rol modellerden biri. 1964'te Kıbrıs okullarında müzik dersinin müfredata alınmasını sağlayan Yıldan Birand, yaratıcı eğitim teknikleriyle pek çok öğrencisinin hayatına dokunarak büyük ufuklar açtı. Orkestra ve korolar kurdu. Müzik öğretmeni olmayan köy okullarında konserler verdi. Böylece adadaki pek çok çocuk onun sayesinde müzikle tanıştı. Kıbrıs'ın ilk Kız Bandosunu kurdu. İlerleyen yıllarda Caz Orkestrası ve Klasik Orkestrayı kurdu. Yıldan Birand, 35 yıllık müzik öğretmenliğinin ardından emekli olsa da Royal School of Academy'nin piyano sınavlarında performans rekorları kıran öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, "Kıbrıs Türk Toplumuna değer katmış insanların yaşam öyküleri, Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri kitap serisi ile unutulmadan ilham vermeye ve rol model olmaya devam edecek" dedi.