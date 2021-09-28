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Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:31

Evliya Çelebi Kütüphanesi açılıyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Evliya Çelebi Kütüphanesi açılıyor!

Çekmeköy Belediyesi geçtiğimiz günlerde Katip Çelebi Kütüphanesi’ni hizmete açmıştı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 6 bin 500 kitap kapasiteli Evliya Çelebi Kütüphanesi’nin de hazırlıklarının tamamlandığını ve gelecek perşembe günü açılışının yapılacağını duyurdu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ilçenin Mehmet Akif Mahallesi'nde Evliya Çelebi Kütüphanesi'nin hizmete açılacağını belirterek açılışın Mehmet Akif Mahallesi Mevlana Parkı içinde 29 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağını duyurdu.

KÜTÜPHANEDE 6 BİN 500 KİTAP VAR

6 bin 500 kitabın kütüphanede yer aldığını belirten Başkan Poyraz sosyal medya hesabından "6 bin 500 kitabın yer aldığı Evliya Çelebi Kütüphanesinin açılışına tüm halkımız davetlidir" dedi. Çekmeköy Belediyesi ilçenin Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü Katip Çelebi Kütüphanesi'ni hizmete açmıştı. Buradaki kütüphanede de 6 bin 500 kitabın olduğu belirtilmişti.

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Evliya Çelebi Kütüphanesi açılıyor!
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