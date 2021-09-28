Evliya Çelebi Kütüphanesi açılıyor!

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ilçenin Mehmet Akif Mahallesi'nde Evliya Çelebi Kütüphanesi'nin hizmete açılacağını belirterek açılışın Mehmet Akif Mahallesi Mevlana Parkı içinde 29 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağını duyurdu.

KÜTÜPHANEDE 6 BİN 500 KİTAP VAR



6 bin 500 kitabın kütüphanede yer aldığını belirten Başkan Poyraz sosyal medya hesabından "6 bin 500 kitabın yer aldığı Evliya Çelebi Kütüphanesinin açılışına tüm halkımız davetlidir" dedi. Çekmeköy Belediyesi ilçenin Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü Katip Çelebi Kütüphanesi'ni hizmete açmıştı. Buradaki kütüphanede de 6 bin 500 kitabın olduğu belirtilmişti.