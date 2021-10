16. Contemporary Istanbul başlıyor

Bu yıl yeni mekânında olacak etkinlik Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda değil, Fuar, Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsayan bölgesel yenileme ve restorasyon projesi olarak bilinen Tersane İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak. Geçtiğimiz yıllardaki fuarlarda nadiren açık havada eserler sergilenirken bu yıl açık alanlar daha fazla kullanılacak. CI'da 57 galeri ve kurum, sanatçılar, koleksiyonerler, uluslararası basın ve sanatseverlere kapılarını açacak. 16. edisyon için bilet fiyatları, tam 150 TL ve öğrenci 80 TL olarak belirlendi.

NELER OLACAK?

Sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerin yer aldığı "The Yard" açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes'in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken "Gelecek için Bayraklar" sergisini, 100 yaşındaki heykelci: İlhan Koman sergisini (Sonsuz Sütun 1975, Yürüyen Derviş ve iki isimsiz eser olmak üzere demir, çelik ve ahşap gibi metallerden üretilmiş dört heykel sergilenecek), 15 kadın sanatçının yer aldığı Akrasia sergisini, Sıtkı Kösemena "Dönüşümler" sergisi ile 1970'lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında sergilenecek. Bu yıl yine ilk kez Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg'dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve de koleksiyonerlerini ağırlayacak olan fuarda ayrıca Moma ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak. Ve 31. yaş gününü kutlayan Akbank Sanat Caz Festivali kapsamında Tersane İstanbul'daki fuar alanında caz konserleri de yapılacak.