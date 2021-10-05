ÇDSO yeni sanat sezonuna başlıyor

Kovid-19 salgın tedbirlerini en üst seviyede alacaklarını ve bu sayede sezon boyunca kesintisiz bir program sunmayı umduklarını ifade eden ÇDSO Müdürü Artunç Çoruh, HES kodu üzerinden ya da aşı kartı ile en az iki aşı olmuş ya da tek aşı olup son altı aylık dönemde hastalığı geçirmiş kişilerin belirlenerek konser salonuna kabul edeceklerini, bu kriterlere uymayan kişilerin de en fazla 48 saat öncesinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ile konserlere katılabileceğini söyledi.

Sezon boyunca yine pek çok ilk seslendirilişe yer verileceğini belirten Çoruh, açılış konserinde orkestranın daimi şefi Orhan Şallıel'in Trompet konçertosunun dünya prömiyerini gerçekleştireceklerini paylaştı. İkinci yarısında G. Bizet'in en bilinen eseri Carmen Opera Süitinin en beğenilen bölümlerinden bir seçkinin yer alacağı ve Orhan Şallıel'in yöneteceği konserde, trompet sanatçısı Cem Sevgi solist olarak yer alacak.