Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivaline vatandaşlardan yoğun ilgi

Siirt'in tanıtımına destek sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen, Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen festivalin, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da, kısa film tanıtımıyla açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda, ana jüri başkanlığını Cemal Okan'ın yaptığı, 5 gün sürecek festivalin, ilk gününde yoğun bir ilginin yaşandığını, festivalde söyleşiler, atölye çalışmaları, kısa film gösterimi ve çocuklar için animasyon gibi birçok etkinliğin düzenleneceğini belirtti.

Festival için başvuruda bulunulan 273 filmden 24 eserin finale kaldığını dile getiren Mayda, 8 Ekim'de düzenlenecek kapanış töreniyle 5 filme ödül verileceğini söyledi. Festivalin ilk günkü etkinlikleri, ses sanatçısı Zeynep Bakşi Karatağ'ın konseriyle devam etti. Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal tesisleri Anfi Tiyatro'da düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.