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Giriş Tarihi: 6.10.2021 14:51

40’ıncı yaş günü onuruna sergi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
40’ıncı yaş günü onuruna sergi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı yaş günü onuruna düzenlediği “Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi ve Gemi Modelleri Sergisi”, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından 9 Ekim’de saat 10:00’da Yakın Doğu Sanat Müzesi’nde açılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açılacak sergilerin ilki, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının deniz temalı 45 eserini bir araya getirecek. Resim, heykel, illüstrasyon, baskı resim çalışmalarının yer aldığı Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 382'inci sergisi olacak.

Etkinlikte açılışı gerçekleştirilecek bir diğer önemli sergi ise aralarında Fenerbahçe Vapuru, Halep Vapuru, 1850 Beşiktaş, Nehir Gemisi, Paşabahçe Vapuru, Baştarde, Bandırma Vapuru, Savarona Yatı ve Söğütlü Yatı gibi önemli gemilerin de yer aldığı 17 geminin gerçekçi modellerinin sergileneceği Gemi Modelleri Sergisi olacak. İsmail Topal'ın hazırladığı gemi modellerinin yer aldığı sergide aynı zamanda Osmanlı Pazar Kayığı, Gazar Römorkörü, Çırnık, Çektiri, İzmir Kayığı, Çektirme, Greek Breme gibi tarihi gemi örnekleri de buluşacak.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları olarak bu ilham ve motivasyonla deniz ve denizcilik konseptinde eserler üretmeye devam ediyoruz Sergilerimizin ülke sanatına ve kültür hayatına büyük katkılar sunan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in 40'ıncı yaş günü onunura düzenleniyor olmasından büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz" dedi.

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40’ıncı yaş günü onuruna sergi
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