Gaziantepli eğitimciden ‘Veda’ kitabı

Gaziantep'te bir restoranın bahçesinde seçkin konukların katılımıyla düzenlenen bir etkinlikte "Veda" isimli kitap, kitapseverlere tanıtıldı. Nilüfer Köylüoğlu kitapta yer alan iki öyküsünü katılımcılar için seslendirdi ve okurları için kitabını imzaladı.

Seslendirilen öykülerden bir tanesinin isminin "Doğrama" olması nedeni ile gecenin yemeği Gaziantep mutfağının müthiş tatlarından birisi olan doğrama olarak planlanmıştı. Restoranın yarattığı lezzet katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Kitabını, bir hastalık sonucu beş yıl önce, 34 yaşında kaybettiği kızı Ayşe Kayaalp Yüce'nin anısına ithaf eden Köylüoğlu, yaşanan her şeyin insanı büyüttüğünü şu sözlerle dile getirdi:

"Yazma atölyesinde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi 'Matemin Sonlandırılması ve Matem Süreci' ile ilgiliydi. O yazıyı hazırlarken matem sürecine başka bir açıdan bakmaya başladım ve kızımı sevgi ile uğurlama gayretim o yazıda somutlaştı."

Köylüoğlu, kızının ebedi âleme gidişiyle bir yeni öğrenme sürecine girdiğini belirterek, bu dünyanın işlerine bağlı kalmaya özel bir gayret ettiğini ifade etti. Köylüoğlu, öykülerin farklı konularda yazılmış olduğunu, yazı yazmanın insanı içine alan ve yoğunlaşma isteyen bir süreç olduğunu belirtti. Herkesin anlatacak bir öyküsü olduğunu ifade eden Köylüoğlu, çok yazan ve çok okuyan bir toplum olabilmenin toplumsal hafıza adına önemine dikkat çekti.

Yazmaktan keyif aldığını ve insanın sevdiği bir alanda çalışırken çok emek verse de yorgunluk hissetmediğini ifade eden Köylüoğlu, romanının da yayına hazır olduğunu ve yakında yayınevleri ile görüşmelere başlayacağını belirtti.

Türkiye'nin öncü sanayicilerinden merhum Ömer Köylüoğlu ve Gaziantep Kültürü üzerinde kapsamlı çalışmaları ve kitapları olan araştırmacı yazar Akten Köylüoğlu'nun kızı olan Nilüfer Köylüoğlu, ailenin "çalışmak ve üretmek" geleneğini yazı alanında sürdürecek gibi görünüyor.