UNESCO Photo Safari’de 16. yüzyılın eserleri fotoğraflandı

Safari katılımcıları turun ilk iki gününde gerçekleşen Bursa Cumalıkızık turunda; 14. ve 16. Yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı Padişahlarının ve devletin ileri gelenlerinin yaptırdığı anıtsal yapılar olan Ulu Camii, Orhan Camii, Koza Hanı, Fidan Hanı, Geyve Hanı, Eski İpek Hanı, Pirinç Hanı Kapan Hanı, Emir Hanı, Bezir Han ve diğer tarihi Hanlar ile Bedesten ve Kapalı Çarşı'da fotoğraflama gerçekleştirdi. Sonrasında fotoğraf severler, halen yaşayan 5 Kızık köyünden biri olan ve UNESCO ana unsuru Cumalıkızık'ta; Moloz taş, ağaç ve kerpiçten genellikle 3 katlı olan ünlü "Cumalıkızık Evleri"ni fotoğrafladılar. Turun son günü tarihi Safranbolu Evleri, sokakları, Yemeniciler Çarşısı gibi tarihi mekanların fotoğraflanmasıyla devam etti.

SAFARİ'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR ÜLKE TANITIMINDA KULLANILACAK

Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman:"UNESCO Photo Safari'nin ülkemizin tanıtımı açısından büyük bir önemi var. Fotoğraf sanatçılarımızın çektiği fotoğraflar, dereceye girenler ya da sergileme ödülü alanlar, Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak. Bu fotoğraflarla Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki sene turlarımız yabancı yoğunlukta olacak" dedi.

Kapadokya'da başlayan UNESCO Foto Safari'nin ilk talihlileri belli oldu. Yarışmanın ilk etabı olan Kapadokya Foto Safarisi'nin kazananlarını belli oldu. Dereceye girenlerin dışında 35 eser sergilemeye layık görüldü. Yarışmada, Nimet Gönenç Çınaroğlu birinci, Seyit Konyalı ikinci, Serdar Aydın ise üçüncü oldu. 17 UNESCO ana unsurunda düzenlenecek olan Foto Safari her turda birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin TL ödül verecek. UNESCO Touristica Photo Safari etkinliği, Antal Xanthos- Muğla Letoon turuyla devam edecek.

Ödüllü Photo Safari, 21-24 Ekim tarihlerinde UNESCO ana unsuru olan Xanthos- Letoon turuyla devam edecek. Bursa Cumalıkızık-Safranbolu turunun kazananları da bu turda açıklanacak.

PHOTO SAFARİNİN GERÇEKLEŞECEĞİ ŞEHİRLER VE UNSURLAR:

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir), Bursa ve Cumalıkızık, Safranbolu (Karabük), Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul.